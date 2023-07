»Så snart jeg åbnede øjnene, skulle jeg være tilgængelig for hans mor. Om dagen skulle jeg være ejet af hende. Om aftenen skulle jeg være ejet af ham.«

I et dobbeltafsnit af B.T.-podcasten 'På Fersk Gerning' kan du høre en af de kvinder, der har været i hænderne på den berygtede Dimic-familie, fortælle om de rædsler, hun ifølge eget udsagn blev udsat for.

I otte år var hun sammen med Branislav Rasmussen, der i dag er dømt for at have udsat hende og to andre kvinder for systematiske voldtægter.

Denne kvinde har også byrettens ord for, at han tævede hende. At han i årevis udsatte hende for grov mishandling. Blandt andet på opfordring fra romafamiliens matriark, Ankica Dimic.

Branislav Rasmussen, mor Ankica Dimic og lillebror Ilija Dimic blev i slutningen af juni dømt for at have mishandlet i alt fem kvinder, der i perioden fra 2008 til august 2022 var kærester med den ene eller anden bror.

Alle nægtede de sig skyldige, men det er kun Branislav Rasmussen, der blev idømt forvaring, der har valgt at anke sagen til landsretten.

I byretten indtog de fem kvinder én efter én vidneskranken, hvorfra de fortalte om hverdagen hos Dimic-familien. Det var den samme fortælling om og om igen. En fortælling om et uhyggeligt kvindesyn, der blev afstraffet, hvis de ikke levede op til romafamiliens idé om kvindens rolle i et hjem.

»Opgaverne kunne primært bestå i at vaske op, rydde op, vaske tøj … Og så begyndte hans søster at komme i hjemmet med sit barn, og jeg skulle hjælpe søsteren med barnet,« fortæller 32-årige Branislav Rasmussens tidligere kærester i 'På Fersk Gerning' og fortsætter:

»Jeg skulle gøre disse ting for at få fred og ro med ham. Jeg skulle være på fødderne hele dagen indtil om aftenen. Det var lige meget om, jeg var træt eller ikke. Jeg skulle bare gøre de her ting.«

Hvis hun ikke gjorde det, vankede der.

»Så fik jeg problemer med hans mor, som blev sur og kunne finde på et sige til Branislav, at jeg gad at gøre tingene. Det kunne være, jeg havde tabt en kop eller ikke havde støvet af godt nok.«

»Det mente hun, jeg skulle straffes for, og så fik jeg problemer med ham, der råbte, at jeg ikke var en god kone, at jeg ikke gjorde noget rigtigt, og så kunne ende med at blive taget med op på værelset, hvor jeg blev slået.«

Igennem otte år blev kvinden ifølge retten udsat voldelige overgreb. Branislav Rasmussen slog og sparkede kvinden, har retten fundet det bevist. Blandt andet under en tidlig graviditet.

Og så rev han i håret og holdt hende nede, når han voldtog hende, lyder det i skyldkendelsen.

Branislav Rasmussen har fra start afvist kvindernes anklager som pure opspind. Når sagen engang skal for landsretten, går han efter at blive frifundet. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, vil han som minimum have en mildere straf end forvaring.

