Normalt er en anholdelse ikke noget, man er synderligt glad for.

Men helt anderledes forholdt det sig, da australske Jean Bicketon blev anholdt – mens hun fejrede sin 100-års fødselsdag.

Den ældre kvinde, der er fra Victoria, har aldrig tidligere været i problemer med loven, men har derimod brugt store dele af sit liv på at arbejde som sygeplejerske og tage sig af andre.

Blandt andet for hæren under Anden Verdenskrig.

Da hendes 100-års fødselsdag nærmede sig, besluttede hendes venner og familie sig derfor for at gå sammen om at opfylde et af hendes livslange ønsker:

Ønsket om at prøve at blive anholdt.

I sidste weekend, hvor fejringen fandt sted på plejehjemmet Narracan Gardens Residential Aged Care, dukkede betjente fra det lokale politi derfor pludselig op – og iførte hende håndjern.

Foto: Victoria Police Vis mere Foto: Victoria Police

Til Daily Mail Australia fortæller Jean Bicketon, at hun aldrig har været anholdt før:

»Jeg sagde til dem, at jeg aldrig har været fuld, og jeg har aldrig været anholdt, aldrig mistet mit kørekort, aldrig begået en overtrædelse,« fortæller den glade fødselar og tilføjer om håndjernene:

»Jeg var overrasket over, hvor bløde de var. De var for store til mig.«

På Facebook har Victoria Police delt to billeder fra 'anholdelsen' og fødselsdagsfejringen:

»Det er denne form for anholdelser, vi er glade for at foretage,« lyder det i opslaget, som forklarer, at det at blive anholdt var på Jean Bicketons såkaldte 'bucket list':

»Da vi hørte om Jeans ønske, var vores hold på Moe politistation klar til at træde til og hjælpe med at krydse det af listen,« oplyser politiet.

Tre betjente dukkede derfor op ved plejehjemmet i patruljebiler med sirenerne i fuld gang for at være sikker på, at hun fik opfyldt sit ønske:

»Betjentene orienterede hurtigt beboerne (på plejehjemmet, red.) om begivenheden (for at forsikre dem om, at ingen var i problemer), og satte forsigtigt håndjern på fru Bicketon og erklærede hende 'officielt' under arrest. Hun gjorde ikke modstand,« lyder det med et glimt i øjet fra politiet:

»Ifølge Jean var det en af de bedste festligheder, og vi er glade for, at vi kunne være med til at gøre den mindeværdig.«