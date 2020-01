Da en ung norsk mand under en rejse i USA blev akut syg, endte det med at koste mange penge. Rigtigt mange penge.

Omkring 4,1 millioner danske kroner endte der med at stå nederst på regningen.

Det skriver det norske medie Flysmart24.

Den norske mand blev sidste år indlagt i flere uger på intensivafdelingen på et hospital, før han efterfølgende blev fragtet hjem til Norge i følgeskab med læger og sygeplejersker.

Heldigvis var manden forsikret - og det var derfor forsikringsselskabet, Europæiske Rejseforsikring, der skulle betale.

Fordi det kan være så dyrt at blive syg i udlandet, advarer forsikringsselskabet mod at rejse uden en rejseforsikring:

»Det her viser vigtigheden af at have en god rejseforsiking. Derfor anbefaler vi alle at gennemgå deres forsikringer med jævne mellemrum, sætte sig ind i vilkårene og se, om man er korrekt forsikret. Sådanne millionregninger er ikke noget, man ønsker at skulle betale på egen hånd,« fortæller kommunikationsrådgiver Andreas Bibow Handeland fra forsikringsselskabet til Dinside.no.

Regningen for nordmandens indlæggelse og hjemrejse blev sidste års allerdyreste rejseskade i landet mod nord.