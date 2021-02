Allerede inden Philip Mpango fik ordet, kom det første host.

»Jeg er rask og klar til at udføre mine pligter,« fastslog han dog.

Men der kom flere hosteanfald undervejs. Og i det hele taget endte pressemødet med Tanzanias finansminister med at få den helt modsatte effekt, end hensigten var.

Som en af de tilstedeværende efterfølgende sagde anonymt til nyhedsbureauet AFP: »Hvis man så på hans fysiske fremtræden, burde han slet ikke have siddet og talt, men der var sandsynligvis lagt pres på ham.« Se klip fra pressemødet øverst i artiklen

Philip Mpango blev også berørt ved pressemødet. Foto: Screenshot fra tv Vis mere Philip Mpango blev også berørt ved pressemødet. Foto: Screenshot fra tv

For Philip Mpango dukkede tidligere på ugen op til pressemødet på Benjamin Mkapa Hospital, fordi rygter om, at han var død af covid-19, havde taget til i styrke over flere dage.

Og her kigger vi lige for et øjeblik nærmere på, hvordan man fra myndighedernes side har håndteret coronapandemien i Tanzania. Det er mest af alt sket ved, at præsident John Magufuli i skikkelse af fortrop igen og igen har fastslået, at der ikke rigtig har været et problem.

Landet har heller ikke på noget tidspunkt haft hverken lockdown, forsamlingsforbud, krav om mundbind eller om social distance, mens man fra regeringens side heller ikke har været positive over for hverken test eller vacciner. I stedet har anbefalingerne lydt på, at befolkningen bør fokusere på religiøse bønner, traditionelle healingteknikker som indånding af dampe eller indtagelser af ingefær og limonade.

I april forrige år satte præsident John Magufuli desuden en stopper for indsamling af coronastatistik over smitteudbredelse. I juni erklærede John Magufuli coronaen for udryddet i landet efter flere dage med faste og flere bønner.

Brugen af masker har ikke været udbredt i Tanzania. Her fra en kirkemesse i begyndelsen af februar i år. Foto: STRINGER Vis mere Brugen af masker har ikke været udbredt i Tanzania. Her fra en kirkemesse i begyndelsen af februar i år. Foto: STRINGER

»Coronavirussen er blevet elimineret af Gud,« som præsidenten dengang proklamerede.

Til dato er der derfor kun registreret 509 smittetilfælde og 21 dødsfald i Tanzania, der har omkring 60 millioner indbyggere.

På det seneste er der dog sket noget. Flere højtstående politikere er blevet ramt af covid-19, og eksempelvis er Seif Sharif Hamad, en højtprofileret politiker og vicepræsident for Zanzibar, for nylig død af virussen. Det bekræftede hans parti efterfølgende.

Og nu er vi tilbage ved Philip Mpango, der havde været indlagt i to uger op til det cirka 20 minutter lange pressemøde på Benjamin Mkapa Hospital i hovedstaden Dodoma.

De sørgende har dog masker på ved Seif Sharif Hamads kiste. Han døde på grund af covid-19. Foto: - Vis mere De sørgende har dog masker på ved Seif Sharif Hamads kiste. Han døde på grund af covid-19. Foto: -

Her fortalte ham om sin tilstand – uden dog at komme nærmere ind på sin diagnose. Eller om han har været smittet med covid-19.

»Jeg blev indlagt på hospitalet med et iltapparat for to uger siden, og min tilstand var dårlig. Jeg takker Gud for, at jeg har kunnet trække vejret normalt i de seneste tre dage,« sagde den hostende Philip Mpango, der heller ikke bar maske ved pressemødet, hvor han var flankeret af en læge og en hospitalsdirektør, også uden masker.

På Twitter udtrykte oppositionslederen Tundu Lissu efterfølgende forfærdelse over optrinet.

»Er det nu niveauet for vores lederes intelligens?« spurgte han:

Philip Mpango måtte trøses af en læge og hospitalsdirektøren. Vis mere Philip Mpango måtte trøses af en læge og hospitalsdirektøren.

»Hvem giver en patient lov til at sidde og hoste på andre i stedet for at modtage behandling eller ligge og hvile sig i en seng. Hvad er det for en læge, der lader sig hoste på uden at bære maske? Hvad prøver I at bevise med denne ansvarsløshed?«

På grund af de seneste smittetilfælde har præsident John Magufuli netop erkendt, at Tanzania igen har problemer med coronavirussen. Og han har erkendt, at flere i hans stab og blandt hans familiemedlemmer er smittede.

Og han opfordrede også indbyggerne til at tage nye forholdsregler – dog med måde.

»Lad os alle sætte vores lid til Gud, selvom vi også skal benytte andre præventive foranstaltninger. Jeg sætter selv først og fremmest min lid til Gud, og det er derfor, jeg ikke bærer maske,« lød det fra præsidenten.