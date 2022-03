Beskyldninger om et James Bond-agtigt giftplot omkring den verdenskendte oligark, der mandag igen sad med til forhandlinger mellem Ukraine og Rusland, uger efter at han muligvis blev forgiftet med et kemisk våben.

»Jeg råder alle, der deltager i forhandlingerne med Rusland, om ikke at spise eller drikke noget undervejs og helst at undgå at røre ved overflader,« lød det fra Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba.

Advarslen kom, før Rusland og Ukraine påbegyndte fredsforhandlinger i Istanbul. Årsagen er begrundet mistanke om forgiftning af flere deltagere ved en tidligere forhandlingsrunde.

Et af ofrene er ingen ringere end den russiske oligark og Chelsea-ejer Roman Abramovich, som har deltaget i fredsforhandlingerne ved flere lejligheder, og som ved flere lejligheder – og samtidig med at han er blevet udsat for britiske sanktioner – har tilbudt at medvirke til at deeskalere Ruslands invasion af Ukraine.

I forbindelse med et diplomatisk møde i Kyiv 3. marts skulle både Abramovich, den russiske forhandler Rustem Umerov og en tredje deltager efterfølgende være blevet bevidst forgiftet.

Roman Abramovich fik efterfølgende stærke smerter i øjnene, mistede synet i timevis, oplevede, at huden i ansigtet skallede af og fik og havde efterfølgende problemer med at spise. Alle tre påståede ofre er kommet sig igen.

»Det var ikke meningen at dræbe dem. Det var bare en advarsel,« siger journalist Christo Grozev fra den anerkendte og uafhængige journalistiske sammenslutning Bellingcat, der har undersøgt sagen.

Det var netop Bellingcat, der også undersøgte giftangrebene med Novichok på den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj i 2021 og et lignende giftangreb på en tidligere russisk spion i Salisbury i England i 2018.

»Baseret på vores fjernundersøgelser og undersøgelser på stedet, har eksperter konkluderet, at symptomerne højest sandsynligt er resultatet af bevidst forgiftning med et uidentificeret kemisk våben,« skriver Bellingcat på Twitter.

Moskva benægter, at en sådan forgiftning har fundet sted.

»Dette er del af en informationssabotage, del af en informationskrig. Det er åbenlyst, at disse rapporter ikke har hold i virkeligheden,« siger Kreml-talsmand Dmitry Peskov til Moscow Times.

Det er ikke overraskende, at russerne ikke vil kendes ved forgiftninger. Men ikke engang i Vesten er der enighed om udlægningen af den dramatiske historie. En talsmand fra Det Hvide Hus siger ifølge Sky News, at indicierne peger på en naturlig forgiftning. Men en talsmand for det britiske udenrigsministerium udtalte, at det er »stærkt foruroligende nyheder«.

Det er langtfra givet, at vi nogensinde finder ud af, hvad der faktisk skete, og hvem der står bag. På rygteplanet spekuleres der i, om forgiftningen skulle være udført af folk i Putins inderkreds, der ikke ønsker, at krigen skal stoppe, og at valget af Abramovich skal fungere som en potent advarsel til andre indflydelsesrige russere om, at indblanding i krigen ikke vil blive tolereret.

Bellingcats påstand kommer dog ikke ud af det blå. Rusland har i årtier benægtet at have forgivet deres modstandere på denne måde. Men allerede i 1921 oprettede Vladimir Lenin det såkaldte Lab X giftlaboratorium, og listen af fjender af Rusland, der menes at have været ofre for Moskvas kemiske våben, er lang.

Det er muligt, at der denne gang slet ikke er tale om gift. Men det er ikke mærkeligt, hvis pilen vilkårligt peger på Putin desangående.