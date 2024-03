Aktivister har opfordret demokratiske vælgere til at stemme blankt i stedet for Biden i Michigans primærvalg.

Selv om kun en fjerdedel af stemmerne er talt op i Demokraternes primærvalg i delstaten Michigan, er det tydeligt, at særligt én tendens adskiller sig fra tidligere år.

Der er ifølge det amerikanske medie CNN allerede 34.207, som har stemt blankt - som altså hverken foretrækker præsident Joe Biden eller repræsentant Dean Phillips som sit partis kandidat til præsidentvalget i november.

Til sammenligning var der ved hver af de sidste to primærvalg i delstaten cirka 20.000, der stemte blankt, skriver The New York Times. Og det var vel at mærke med samtlige af stemmerne talt op.

Stemmeoptællingen er natten til onsdag stadig i gang, og det er endnu svært at sige, hvad det store antal blanke stemmer skyldes.

I tiden op til Demokraternes primærvalg i delstaten har der dog været medvind for den arabisk anførte bevægelse Hør på Michigan.

Bevægelsen har opfordret delstatens demokratiske vælgere til at stemme blankt på grund af Joe Bidens vedvarende støtte til Israel, som for tiden bedriver en voldsom krig i Gazastriben.

Krigen brød for alvor ud, efter at den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas angreb Israel og ifølge israelske tal dræbte omkring 1160 personer. Flere end 250 gidsler blev taget som gidsler i Gazastriben.

Siden har de israelske modangreb ifølge Gazastribens sundhedsmyndigheder kostet omkring 30.000 personer livet.

Kritikere har beskyldt Israel for at begå folkemord mod palæstinenserne. Sydafrika har endda gået så vidt som at fremlægge anklagerne ved FN-domstolen ICJ.

USA har historisk set været Israels ubetinget vigtigste allierede - en tradition, som Joe Biden som præsident har videreført.

Det er den støtte, som Hør på Michigan er utilfreds med.

- Michigans vælgere giver Biden klar besked i Demokraternes primærvalg 27. februar om, at han ikke kan regne med os.

- Vi stemmer blankt, fordi vi på det kraftigste afviser Bidens finansiering af krig og folkedrab i Gazastriben, lyder det fra Hør på Michigan.

Bevægelsen havde sat et mål på 10.000 blanke stemmer. Det er allerede mere end tredoblet, men med til historien hører det altså, at det også ved seneste primærvalg og det før det ville have været fordoblet.

Det er desuden ikke til at konkludere, at dem, som har stemt blankt, har gjort det, fordi de er utilfredse med Joe Bidens støtte til Israel.

Det kan ligeledes være, fordi vælgerne hverken er tilfredse med Joe Biden eller hans modkandidat Dean Phillips af andre årsager.

