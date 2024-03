Aktivister vil skabe protestvalg i Minnesota tirsdag, som skal presse på for permanent våbenhvile i Gaza.

Krigen i Gaza larmer også forud for Super Tuesday i USA tirsdag, hvor en række primærvalg og caucus for både demokraterne og republikanerne finder sted.

I Minnesota håber en række aktivister, at progressive demokrater og muslimer kan starte et protestvalg ved at undlade at stemme på siddende præsident, Joe Biden, men i stedet stemme blankt.

Bevægelses er startet som et forsøg på at presse Biden til at bakke op om en permanent våbenhvile i Gaza samt stoppe USA's støtte til Israel.

Biden bør lægge pres på Israel ved blandt andet at kræve, at militær støtte gives på betingelse af, at Israel ikke dræber uskyldige civile eller ødelægger infrastruktur, mener bevægelsen.

Biden fører med længder kampen om at genvinde titlen som sit partis kandidat ved valget i november og har ingen reelle konkurrenter. Demokraterne har tilmed en lang historie for at sikre sig opbakning i Minnesota.

Alligevel vil der blive holdt skarpt øje med stemmeafgivelsen i Minnesota, fordi den kan sige noget om, hvor stærkt præsidenten står i forhold til opbakning i sit eget parti.

- Det her vil blive endnu et protestvalg mod Biden med mål om at stoppe krigen (i Gaza, red.), siger Jaylani Hussein, der er en af flere forpersoner i organisationen Abandon Biden i Minnesota.

Organisationens navn kan på dansk bedst oversættes til Drop Biden.

Bevægelsen er en af flere, som fører kampagne for sagen med blandt andet vælgermøder i moskéer og telefonopkald.

I delstaten Michigan, hvor der var primærvalg i sidste uge, var der også blevet ført en kampagne i stil med den i Minnesota.

Her endte 13,2 procent af de demokratiske vælgere med at stemme blankt.

Super Tuesday er en betegnelse, som bruges om den tirsdag i valgkampen, hvor flest delstater stemmer ved primærvalg og caucus, og hvor flest delegerede bliver fordelt mellem kandidaterne.

Caucus er en forsamling for hvert parti, der udpeger partiets delegerede.

Man kæmper ved primærvalg og caucus om de delegerede - det er dem, der i sidste ende skal pege på, hvem de ønsker som præsidentkandidat for partierne.

/ritzau/