Alastair Campbell, strateg og spindoktor for Tony Blair, valgte at stemme på andet parti ved EU-valget.

Alastair Campbell, som var talsmand, strateg og spindoktor for Storbritanniens tidligere premierminister Tony Blair, og som er et højt profileret medlem af Labour valgte at stemme på de proeuropæiske Liberale Demokrater ved valget til Europa-Parlamentet i sidste uge, da briterne gik til valgurnerne.

Det har medført, at arbejderpartiet har ekskluderet ham som medlem, rapporterer dagbladet The Guardian.

I en serie af tweets tirsdag skriver Campbell, at han er skuffet og ked af partiets beslutning om at ekskludere ham - navnligt da det sker på et tidspunkt, hvor partiledelsen "synes at være på vej til at finde den rette kurs i forhold til brexit."

Alastair Campbell er aktiv i kampagnen People's Vote, som arbejder for en ny folkeafstemning om brexit. Han er stadig en markant skikkelse i medierne som kommentator og en af de bedste kendte Labourpolitikere i de seneste 20 år.

- Jeg vil altid være Labour. Jeg stemte på De Liberale Demokrater i et forsøg på at overbevise Labour om at gøre det rette for vort land, siger han og tilføjer, at det er svært ikke at nævne partiets håndtering af beskyldningerne om antisemitisme blandt ledende medlemmer af arbejderpartiet.

Campbell meddeler også, at han har søgt juridisk rådgivning, og at han har planer om at modsætte sig Labours beslutning.

Labour skriver, at det er uforeneligt med et partimedlemskab at støtte et andet parti eller en anden kandidat.

Campbell, som var en central politisk figurs som Blairs spindoktor fra 1997 til 2003, har tidligere sagt, at den konservative Boris Johnson har skabt brexitkrisen, fordi han i 2016 havde ambitioner om at blive premierminister.

/ritzau/Reuters