Tidligere Labour-leder langer hårdt ud efter Labour og leder Jeremy Corbyn efter nederlag ved britisk valg.

Den tidligere britiske premierminister Tony Blair, der gennem tiden har været den mest succesfulde Labour-leder målt på stemmer, advarer om Labours fremtid efter partiets store valgnederlag.

Han mener, at Labour skal ændre kurs, hvis det skal gøres sig forhåbninger om at sidde i regering i fremtiden.

Det siger han i en tale onsdag formiddag, skriver BBC.

- Labour skal forny sig som en seriøs, progressiv og ikke-konservativ opposition til regeringen i britisk politik. Hvis ikke det sker, vil partiet over tid blive erstattet, siger Tony Blair.

Han mener, at valgresultatet har bragt skam over arbejderpartiet med leder Jeremy Corbyn i front.

- Lad os tage en periode, hvor vi reflekterer over valget. Vi må ikke forsøge at "hvidvaske" vores nederlag eller foregive, at det er noget andet, end det er. Konsekvensen af dette ville forårsage en uoprettelig skade på forholdet til vælgerne, siger Blair.

Et af de emner, som Tony Blair fremhæver, hvor Jeremy Corbyn slog fejl under valget, er brexit. Han mener, at det ikke lykkedes partiet at forene landet om det splittede spørgsmål.

- Vi (Labour, red.) forfulgte en nærmest komisk og ubeslutsom vej, der fremmedgjorde begge sider af debatten og efterlod vores vælgere uden at lede og vise vej, siger Tony Blair.

Ekslederen af partiet har tidligere kritiseret Jeremy Corbyn for at trække Labour i en retning, der er marxistisk-leninistisk.

Labour tabte 59 mandater og endte med kun at få 203 kandidater ved det britiske parlamentsvalg torsdag i sidste uge.

Det er det ringeste resultat for partiet siden midten af 1930'erne.

Partiets formand, Jeremy Corbyn, sagde på valgnatten, at han ikke agter at lede partiet i fremtiden.

/ritzau/