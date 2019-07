Den hollandske skuespiller Rutger Hauer var blandt andet kendt for sin rolle i filmen "Blade Runner".

Den hollandske skuespiller Rutger Hauer er død, 75 år.

Hollywood-skuespilleren døde af sygdom, har familien meddelt ifølge hollandske medier, skriver nyhedsbureauet AFP.

Rutger Hauer er bedst kendt for sin rolle i den første version af science fiction-filmen "Blade Runner" fra 1982. Her spiller han skurk over for hovedpersonen, der spilles af Harrison Ford.

Ifølge avisen The Guardian har han også lagt stemme til en britisk reklame for dansk Lurpak-smør.

Rutger Hauer har været med i både hollandske og engelsksprogede tv-serier og film.

Han har også haft en rolle i den amerikanske serie "True Blood", der kan ses på streamingtjenesten HBO.

Det hollandske nyhedsbureau ANP skriver, at Rutger Hauer afgik ved døden fredag.

/ritzau/