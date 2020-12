Coronavaccinen udviklet af Oxford University og AstraZeneca er sikker og effektiv.

Det fastslår forskere i et studie, som er udgivet i tidsskriftet The Lancet. Det skriver BBC.

Data viser, at vaccinen kan mindske smittespredningen såvel som beskytte mod sygdom og død.

De fleste af de over 20.000 deltagere i det pågældende studie var under 55 år. Men resultaterne indikerer, at vaccinen også beskytter ældre personer.

