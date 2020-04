Spekulationerne om Kim helbred har taget til den seneste tid. Det forlyder, at han kan være alvorligt syg.

Kim Jong-un har ikke været set i offentligheden siden den 11. april, og rygterne om hans angiveligt dårlige helbred tager til.

Blive klogere på Nordkoreas unge leder her:

* Alder: 36 år (menes at være født 8. januar 1983).

* Fødested: Pyongyang, Nordkorea.

* Søn af: Den afdøde nordkoreanske leder Kim Jong-il og dennes tredje hustru, Ko Young-hee, som menes at være død af brystkræft i 2004. Kim Jong-un er den yngste af Kin Jong-ils tre sønner.

* Nationalitet: Nordkoreansk.

* Politisk parti: Koreas Arbejderparti.

* Civilstand: Gift med Ri Sol-ju. De to menes at have tre børn, der er født i henholdsvis 2010, 2013 og 2017.

* Uddannelse: Kim Jong-un var elev på en kostskole i Schweiz i 1990'erne under et pseudonym.

* Han er angiveligt uddannet fra et nordkoreansk militæruniversitet i 2007.

* Den 27. september 2010 blev han forfremmet til general i Koreas Folkehær. Dagen efter blev Kim valgt ind som næstformand for partiets militærkommission.

* Han overtog lederskabet af Nordkorea, da hans far døde i december 2011.

* Ifølge flere medier er Kim Jong-un interesseret i basketball og i at tegne. Ansatte fra den schweiziske kostskole fortæller, at han var en genert dreng, der gik op i skiløb og så op til actionskuespilleren Jean-Claude Van Damme.

Kilder: AFP og BBC.

/ritzau/