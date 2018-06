Tirsdag er Donald Trump i Singapore, hvor han holder topmøde med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Singapore. Donald Trump holder tirsdag et historisk topmøde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Singapore.

Bliv klogere på USA's 45. præsident her:

* Navn: Donald John Trump.

* Alder: 71 år (født 14. juni 1946).

* Fødested: Queens, New York City, USA.

* Søn af: Frederick C. og Mary MacLeod Trump.

* Nationalitet: Amerikansk.

* Politisk parti: Det Republikanske Parti.

* Civilstand: Gift med Melania Trump, som han har en søn sammen med. Han har desuden fire andre børn fra to tidligere ægteskaber.

* Uddannelse: Han har en bachelorgrad i økonomi fra University of Pennsylvania fra 1968.

* Karriere: Han begyndte allerede under sin uddannelse at arbejde for sin fars ejendomsfirma i sin fritid.

- 1971: Han overtager formelt virksomheden og omdøber den senere til The Trump Organization. Hans fokus var i begyndelsen på projekter i New York, men firmaet fik senere aktiviteter adskillige steder i USA og i andre lande.

- 2015: Han annoncerer, at han vil gå efter at blive Republikanernes præsidentkandidat.

- 2016: Han bliver formelt valgt som partiets kandidat i juli.

- 2016: Han bliver valgt til USA's præsident i november. Han bliver nummer 45 i rækken af amerikanske præsidenter.

* Andet: I 2004 deltager han for første gang i tv-showet "The Apprentice" (på dansk "Hyret eller Fyret"), hvor deltagerne konkurrerer om en ledende stilling i Trumps firma.

* Fritidsinteresser: Golf.

Kilder: Business Insider og Biography.com

