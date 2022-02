Det lyder som plottet i en jumbobog om Bjørnebanden, men ikke desto mindre er der tale om en ganske sandfærdig historie.

For i Californien er en usædvanligt stor bjørn – der har fået navnet 'Hank the Tank' – eftersøgt af politiet, skriver BBC.

En eftersøgning, der sker på bagkant af indbrud i næsten 40 hjem i området omkring Lake Tahoe i Californien.

Men hvor den pelsede indbrudstyv tidligere var eneste mistænkte i sagerne, er nu flere bjørne kommet i politiets søgelys.

Det offentliggøres på bagkant af DNA-prøver, der knytter mindst to yderligere bjørne til gerningsstederne.

Helt konkret har bjørnene skaffet sig adgang til private hjem ved at brase gennem garagedøre, hoveddøre og vinduer.

Og tyvekosterne består udelukkende af fødevarer, der normalt er forbeholdt mennesker.

»I Tahoe er der året rundt adgang til kalorieholdig mad. Det kan være gammel pizza, rester af is eller bare skrald,« lyder det blandt andet fra Peter Tira, der er talsmand for Californiens vildtstyrelse, til BBC:

»Det er nemmere for bjørnene at finde den slags mad end at skulle arbejde i timevis for at få larver ud af en død træstamme.«

Tidligere lød meldingen fra myndighederne i staten, at en aflivning af 'Hank the Tank' kunne blive nødvendig.

Men nu hvor flere bjørne er involverede, ser det ud til, at det forslag igen er taget af bordet.

I stedet vil bjørnene – når de er fundet – sættes fri i et nærliggende, vildt habitat.