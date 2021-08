Forestil dig at stå i et supermarked med en indkøbsvogn og handle ind til aftensmaden.

Og pludselig kommer en sort bjørn luntende.

Det var lige præcis, hvad der skete i et supermarked i byen Porter Ranch i Californien nær Los Angeles lørdag morgen.

Bjørnen dukkede pludselig op ud af det blå, og gik bare rundt i supermarkedet, skriver flere amerikanske medier.

Personalet i supermarkedet fik fanget bjørnen, som endnu ikke var fuldvoksen. Og det lykkedes at få den bedøvet og her efter bundet, inden den blev sat uden for igen. Foto: DAVID BALEN

Det fik flere af kunderne til at hive deres smartphones frem for at fotografere bjørnen, mens andre kunder flygtede ud af supermarkedet.

Den megen virak fik dog ikke bjørnen til på nogen måder at blive aggressiv.

Desværre skriver ingen amerikanske medier, om de ansatte i supermarkedet var så gavmilde at give den en bøtte med honning med sig tilbage i skoven.