12 mennesker er ved at bestige Eurasiens højeste vulkan, men ikke alle har overlevet vejen til toppen.

Det skriver The Guardian.

Frysende vind og dårlige vejrforhold blokerede i søndags en redningshelikopter fra at komme overlevende bjergbestigere på Kljutjevskaja Sopka-vulkanen i det østlige Rusland til undsætning.

Om lørdagen faldt flere af deres klatrekammerater i døden fra en højde på 4200 meter, skriver russiske myndigheder.

Vulkanen er kendt for at være dækket af vulkanske sten blandet med både sne og glat is og er derfor livsfarlig at bestige.

Indtil videre har otte personer mistet livet, mens resten af gruppen fortsat er strandet under kolde forhold.

Mandag er der planlagt endnu en redningsaktion, hvis vejret tillader det.

Kljutjevskaja Sopka er en ud af 160 vulkaner, der med sneklædte toppe viser sig over Kamtjatka-halvøen. Det er en del af UNESCOs verdensarvsliste for enestående skønhed.