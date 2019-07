En sø er blevet opdaget af en bjergbestiger i de franske alper, hvilket han kalder for 'alarmerende'.

Opdagelsen skete ved bjerget Mont Blanc i en højde på omkring 3.000 meter.

Bryan Mestre, som bjergbestigeren hedder, opdagede søen og lagde efterfølgende billedet på Instagram. Med billedet delte han en alvorlig bekymring over klimaforandringerne.

'Det er tid til at slå alarm. Det er virkelig alarmerende. Gletsjere smelter over hele verden i et eksponentielt tempo',' skrev han.

Vis dette opslag på Instagram Time to sound the alarm... The problem here? These two pictures were taken only 10 days apart... It was taken earlier on June 28th, the second one was shared by Paul Todhunter. Only 10 days of extreme heat were enough to collapse, melt and form a lake at the base of the Dent du Géant and the Aiguilles Marbrées That I know, this is the first time anything like that as ever happened. Southern Europe and the Alps have been struck by a massive heatwave with temperature ranging from 40 to 50 degrees, the below 0 freezing altitude was as high as 4,700m (15,400ft) and during the day temperatures as high as 10 degrees Celsius (50 F) were felt on top of Mont Blanc 4,810m (15,780ft)... This is truly alarming glaciers all over the world are melting at an exponential speed... My interview with @mblivetv can be found here! https://montblanclive.com/radiomontblanc/article/massif-du-mont-blanc-un-petit-lac-se-forme-a-plus-de-3000-m-daltitude-48453 #climbing #climber #climb #frenchalps #savoie #savoiemontblanc #hautesavoie #outdoors #globalwarming #mountaineering #mountains #mountain #montagne #montaña #montagna #montanhismo #mountaineer #alpinist #alpinism #alpinisme #alpinismo #alpi #alps #environment #savetheplanet #climatechange #montblanc @patagonia @beal.official @millet_mountain @blueiceclimbing Et opslag delt af Bryan Mestre (@bryanthealpinist) den 30. Jun, 2019 kl. 3.10 PDT

Opdagelsen af søen kommer blot ti dage efter, at en anden bjergbestiger, Paul Todhunter, var ved samme område. Forskellen er bare, at da Paul Todhunter var ved området, var det dækket af sne, skriver Independent.

'Jeg har været heroppe flere gange i juni, juli og august, og jeg har aldrig set flydende vand heroppe (...) Kun ti dage med ekstrem varme var nok,' skriver Bryan Mestre yderligere i sit opslag.

Men ifølge det franske medie Radio Mont Blanc er fænomenet ikke nyt, da selvsamme sø er dukket op hvert år siden 2015, mener en glaciolog.

Dog mener Sebastian Mernild, professor i klimaforandringer og glaciologi, ikke, at søen nødvendigvis er et tegn på klimaforandringer.

Søen kan nemlig også opstå som følge af den årlige cyklus, når temperaturen blot stiger i sommermånederne.

»Tager man summen af alle disse, ser vi i dag et større antal af flere ekstremhændelser, men ser vi på hændelsen her som et isoleret eksempel, skal vi være mere forsigtige med at linke det til klimaforandringer,« siger Sebastian Mernild til TV 2.

Klimaforandringer, stigende temperaturer og smeltende gletsjere er efterhånden et stort problem på jordkloden.

Senest har forskere blandt andet påpeget, at stigende temperaturer og smeltende gletsjere kan få store konsekvenser for havniveaustigninger.

Ifølge C3S, Copernicus Climate Change Service, i EU var juni måned i år da også den varmeste måned målt nogensinde på Jorden.