Det begyndte med et spørgsmål fra en otteårig pige, men endte i et mere eller mindre besynderligt indslag.

For pludselig tonede den russiske præsident, Vladimir Putin, op på skærmen – over for ham selv.

Den bemærkelsesværdige hændelse fandt sted torsdag, da Putin svarede på en lang række udvalgte spørgsmål under et pressemøde, der blev afholdt som et form for tv-program, som endte med at vare fire timer.

På et tidspunkt fik den russiske præsident et spørgsmål fra en otteårig pige ved navn Arina.

Hendes spørgsmål – fremgår det af en udskrift af begivenheden på Kremls hjemmeside – gik på, hvorvidt robotter i fremtiden ville kunne erstatte mennesker, og om man skulle være bange for robotter.

En af showets moderatorer indskød derefter, at man gerne ville vise Putin et yderligere spørgsmål om samme emne, før han ville få lov til at svare.

På skærmen dukkede derefter en ny person op – en person, der til forveksling lignede Putin selv.

»Jeg er studerende ved Sankt Petersborgs Statsuniversitet. Jeg vil gerne spørge: Er det sandt, at du har mange dobbeltgængere?,« lød det fra den russiske præsidents 'dobbeltgænger', som dog ikke var præsidenten selv, men en AI-genereret såkaldt deepfake.

En deepfake er eksempelvis et manipuleret billede eller video, som er skabt ved hjælp fra kunstig intelligens – AI – hvor man kan indsætte andres ansigter på andre personer.

»Og hvad er din holdning til de farer, som kunstig intelligens og neurale netværk bringer ind i vores liv?,« lød det videre fra den falske Putin.

Mens der blev grint i salen, forklarede moderatoren, at 'borgeren fra Skt. Petersborg ikke havde præsenteret sig selv', hvilket førte til mere latter.

Imens sad Putin og virkede ifølge Reuters til at overveje, hvad han skulle svare.

Efter et par sekunder, sagde han blot:

»Tja,« før der gik yderligere fem sekunder, før han begyndte at svare:

»Jeg kan se, at du kan ligne mig og tale med min stemme, men jeg har tænkt over det og besluttet, at kun én person skal ligne mig og tale med min stemme,« sagde han og tilføjede:

»Og den person er mig.«

Videre svarede han henvendt til personen på skærmen:

»Med hensyn til kunstig intelligens... Ja, det er forresten min første dobbeltgænger.«

Der har længe været rygter og forlydender om, at den russiske præsident benytter sig af en eller flere dobbeltgængere til at dække over ham ved nogle offentlige optrædener.

Både Putin selv og Kreml har dog tidligere afvist, at det skulle være tilfældet.