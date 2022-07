Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Asra Abdullah Alsehli og Amaal Abdullah Alsehli.

Det er navnene på de to saudiske søstre, som New South Wales politi i Australien 7. juli fandt døde i deres lejlighed i Sydney.

Først nu er de blevet identificeret, men sagen er stadig omgærdet af stor mystik. Politiet har nemlig fortsat ingen idé om, hvordan de to kvinder på henholdsvis 24 og 23 år er døde.

»Trods omfattende undersøgelser har efterforskerne ikke været i stand til at fastslå, hvordan kvinderne døde; dog menes det, at kvinderne havde været døde i nogen tid, før de blev fundet,« skriver politiet i en erklæring.

Der skulle heller ikke være nogen skader på de to kvinder, som politiet mener har været døde siden maj.

Derfor beder politiet også offentligheden om hjælp, og de vil gerne høre fra alle, som måske har set noget, der kan hjælpe med at opklare sagen.

»Burwood-samfundet er et lille og tæt samfund, og vi håber, at nogen kan være i stand til at hjælpe vores efterforskere – enten gennem observationer, eller måske har dem, der kendte søstrene, nogle oplysninger om deres aktivitet forud for deres død.«

Søstrene kom til Australien i 2017.

Saudi Arabiens konsulat i Sydney er i kontakt med de australske myndigheder, og på Twitter udtrykker de deres sorg over tabet.

»Konsulatet vil gerne sende sine største kondolencer til de afdødes familier,« lyder det.