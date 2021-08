»Det er ret bizart.«

Sådan lyder det fra den amerikanske politiinspektør Paul Burch, når han skal beskrive en både usædvanlig og ganske alvorlig sag, der har set dagens lys i delstaten Alabama.

Det skriver People og Oregon Live.

Forrige søndag udspillede der sig et drama i et hjem i byen Creola, hvor ægteparret Frank og Tracy Reeves bor.

Den aften fortalte hustruen pludseligt sin mand, at hun havde opdaget en 'indtrængende' i deres hjem – og ægtemanden fandt derfor en pistol frem og gik ud for at undersøge det.

Det endte med, at både ægtemanden og den 'indtrængende' mand affyrede skud og ramte hinanden.

Tracy Reeves ringede bagefter til sin datter, som bor tæt på, og datteren og hendes ægtemand skyndte sig hen til huset – med deres egne våben, som de rettede mod den fremmede mand, indtil politiet ankom.

Både Frank Reeves og den 'indtrængende' mand blev kort efter indlagt.

Derfra begyndte mysteriet dog kun at blive større. For politiets efterforskning viste, at den 'indtrængende' mand i virkeligheden slet ikke var brudt ind i parrets hjem. Han boede der i det skjulte, fordi han havde et forhold til Tracy Reeves.

Hun havde i dagene op til gemt ham væk i et værelse i huset, hvor han opholdt sig, uden Frank Reeves vidste noget om det.

Hun havde smuglet mad ind til ham, og da politiet gennemgik værelset, fandt man flere flasker med urin, hvilket kunne tyde på, at han havde holdt sig skjult der i en del tid.

»Jeg har endnu ikke fundet ud af, hvordan nogen kan opholde sig i dit hus, uden du ved noget om det,« siger politiinspektør Paul Burch ifølge People til Fox 10 News og beskriver synet, der mødte politiet inde på værelset, som 'meget mærkeligt'.

Den 'ubudne gæst' i huset, viste sig at være Michael Amacker.

Han blev ramt af skud i både benet og i albuen, mens Frank Reeves blev ramt i brystet. Begge mænd overlevede deres skader.

Det vides endnu ikke, hvorfor Tracy Reeves fortalte sin mand, at der var en 'indtrængende' i deres hjem, eller hvad motivet til det skulle være. Dog har politiet oplyst, at både hun og Michael Amacker var påvirkede af metamfetamin, da det hele skete.

Michael Amacker er nu sigtet for forsøg på manddrab, besiddelse af et våben med et falsk ID og besiddelse af narkotika.