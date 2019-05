En bizar sag fra Tyskland bliver ved med at udvikle sig.

Mandag morgen blev to kvinder nemlig fundet døde i en lejlighed i den tyske by Wittingen.

Kvinderne menes at have forbindelse til en anden sag, hvor tre personer lørdag blev fundet gennemboret af armbrøstpile på et hotelværelse i Passau i det østlige Bayern.

Ifølge lokalavisen Passauer Neue Presse fandt tysk politi lignene af de to kvinder i en lejlighed, som tilhører én af de tre personer, der blev fundet døde lørdag.

Ligene af de to kvinder blev fundet i denne bygning Wittingen i det nordlige Tyskland. Foto: Christophe Gateau / dpa / AFP Vis mere Ligene af de to kvinder blev fundet i denne bygning Wittingen i det nordlige Tyskland. Foto: Christophe Gateau / dpa / AFP

Politiet har udtalt, at de for nuværende ikke kan offentliggøre detaljer om identiteterne på de to kvinder, som blev fundet under undersøgelsen af lejligheden i Wittingen.

Heller ikke, hvordan de er døde, ønsker de at kommentere på nuværende tidspunkt.

I en pressemeddelelse oplyser de dog, at de efterforsker potentielle forbindelser til sagen fra Passau.

Dermed bliver der tilføjet et nyt lag af mystik på den i forvejen bizarre sag, hvor efterforskere stadig arbejder på at konkludere, hvilken relation de tre personer, der alle blev fundet døde - gennemboret af armbrøstpile - har til hinanden.

Stefan Gaisbauer, talsmand for politiet, udtalte tidligere mandag, at der ikke er noget, der indikerer, at der er andre involveret i sagen, end dem, der er blevet fundet døde.

Dog er det stadig ikke blevet klarlagt, præcis hvad der skete - hverken på hotelværelset i Passau eller i lejligheden i Wittingen.

De afdøde fra sagen i Passau er blevet identificeret som værende en 53-årig mand og to kvinder på henholdsvis 33 og 30 år, der alle er tyske statsborgere. Manden og den ældste kvinde boede i landsbyen Berod i det sydvestlige Tyskland, mens den yngre kvinde boede i Wittingen.

Disse er de eneste oplysninger om identiteterne på de afdøde, som politiet er gået ud med.

Tre personer blev lørdag fundet dræbt på et hotel i det østlige Bayern. Foto: LINO MIRGELER Vis mere Tre personer blev lørdag fundet dræbt på et hotel i det østlige Bayern. Foto: LINO MIRGELER

De tre lig blev fundet på hotellet lørdag morgen af en ansat, som åbnede døren til deres hotelværelse, da der ikke blev åbnet, efter hun havde banket adskillige gange.

Manden og den ældre kvinde blev fundet liggende hånd i hånd sammen i sengen, mens den 30-årige kvinde lå på gulvet.

De to lig i sengen var angiveligt gennemboret af adskillige armbrøstpile, mens kvinden på gulvet havde én pil i kroppen.

To armbrøster blev fundet i forbindelse med dødsfaldene. En tredje, ubrugt armbrøst, blev fundet i en taske på værelset.