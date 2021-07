25-årige Felien De Maesschalck fik sig lidt af en overraskelse, da hun dagen efter at have modtaget en corona-vaccine oplevede, at hendes læber blev voldsomt hævede.

Det skriver norske Dagbladet.

Hævelsen opstod formentlig, fordi den 25-årige kvinde i forvejen havde såkaldte fillers i sine læber.

Det forklarer medicinsk fagdirektør ved den norske sundhedsstyrelse, Steinar Madsen.

Felien De Maesschalck. Foto: Privat.

»Der har været enkelte tilfælde af dette i Norge,« siger han til mediet.

Fillers er et fyldstof med blødt væv, der sprøjtes ind i huden eller læberne for at hjælpe med at udfylde rynker eller give læberne volumen.

Men i kombination med en coronavaccine kan læberne altså i sjældne tilfælde hæve op.

For Felien De Maesschalck varede hævelsen blot 12 timer, før hendes læber igen blev normal størrelse.

Læberne efter de igen er blevet normale. Foto: Privat.

»Mine læber var hårde, og jeg kunne næsten ikke kende mit ansigt. Huden omkring læberne begyndte at skalle af, fordi de blev så store,« siger Maesschalck til Dagbladet.

Hun oplevede ingen smerter, men havde vanskeligt ved at spise og drikke, mens det stod på.

Hun havde modtaget vaccinen fra Moderna.

Du kan læse mere om bivirkinger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside her.