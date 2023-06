Den berygtede Wagner-gruppe skal ikke længere kæmpe i Ukraine, efter Wagner-chefen, Jevgenij Prigozjin, har nægtet at underskrive en kontrakt med Kreml.

Kontrakten ville betyde, at Kreml ville overtage al styring over Wagner-soldaterne.

Men tilbagetrækningen af soldaterne betyder ikke, at man fremover ikke kommer til at se dem på slagmarken.

»Det store spørgsmål er jo, ud over det her formelle, hvor mange af dem som de kan få overført til deres regulære styrker. Det ved vi ikke noget om, men det ved vi jo selvfølgelig, at de prøver, fordi det har de forsøgt i lang tid.«

Sådan lyder det fra Jacob Kaarsbo, der er senioranalytiker hos Tænketanken Europa, og som tidligere har arbejdet 15 år i Forsvarets Efterretningstjeneste, der dog tvivler på, om russerne kan få Wagner-chefens trofaste støtter med.

»Jeg tvivler meget på, at de vil komme i en situation, hvor de kan få nogen fra den hårde kerne omkring Prigozjin til at rykke over i de regulære styrker. Det kan godt være, at de kan få nogen derovre, men ikke nogen af de dygtigste og dem, som beslutter noget,« siger han.

Natten til lørdag rykkede bevæbnede kolonner af soldater fra Wagner-gruppen sig fra den sydlige russiske by Rostov med kurs mod Ruslands hovedstad, Moskva.

Prigozjin bekræftede lørdag aften, at han var gået med til at stoppe fremrykningen af soldaterne og nedtrappe situationen.

Men selvom soldaterne vendte om, så er luften fortsat fuld af oprør.

»Grunden til, at mange af dem er i Wagner, er, at de betragter de regulære styrker som inkompetente, og ledelsen af dem som inkompetente. Og det har jeg svært ved at se for mig, at de skulle rykke over i. Det er jo et oprør mod forsvarsministeriets ledelse,« siger senioranalytikeren.

Wagner-gruppen oprør blev af flere set som en en direkte svækkelse af den russiske præsident, Vladimir Putins, magt i Rusland.

Selv sagde udenrigsminister Lars Løkke, at »det tegner selvfølgelig et billede af en Putin, der ikke har den samme interne kontrol, som han måske har haft før«.

Og ifølge Jacob Kaarsbo kan det udefra set også ligne et tab på Putins autoritet.

»Ja, det er jo en svækkelse og et tab af autoritet, som de forsøger at rette op på. Og jeg er meget skeptisk over, hvor meget succes de vil have med at rette op på Putins autoritetstab. Men det er jo det, de forsøger at vise med al kraft, at det går godt, og at det nok skal gå,« siger han.