Kryptovalutaen bitcoin er steget voldsomt i værdi, blandt andet efter at Tesla har foretaget stor investering.

For første gang nogensinde steg kryptovalutaen bitcoin tirsdag til en værdi på mere end 50.000 dollar - svarende til over 300.000 kroner.

Det betyder i praksis, at det koster over 300.000 kroner at købe én bitcoin.

Valutaens værdi er blandt andet steget, efter at elbilproducenten Tesla har investeret 1,5 milliarder dollar i valutaen og meddelt, at man i fremtiden vil acceptere bitcoin som betaling for selskabets produkter.

- Kryptokongen har krydset grænsen på 50.000 for første gang, efter at flere selskaber har givet den masser af opmærksomhed, siger Naeem Aslam, der er analytiker ved valutahandelsselskabet AvaTrade.

- Der er mange investorer, der frygter at gå glip af noget, da prisen er ved at stikke af, og der er en begrænset beholdning.

Kryptovalutaen bitcoin blev skabt i 2009 af en anonym computerprogrammør eller gruppe, der kaldte sig Satoshi Nakamoto.

De første mange år blev der primært talt om bitcoin i de mere kuriøse eller mørke afkroge af internettet. Blandt andet har valutaen haft ry for at blive brugt til lyssky forretninger, fordi betalingen foregår anonymt.

I dag er historien en helt anden, og bitcoin er blevet omfavnet af en lang række personer og virksomheder - herunder altså Elon Musks Tesla.

Alene i år er bitcoins værdi steget med næsten 75 procent.

I 2017 trak valutaen overskrifter, da dens værdi steg fra under 1000 dollar i januar til over 15.000 dollar i december samme år.

Bitcoin er reelt computerfiler, der opbevares i en "digital tegnebog" på en harddisk. De kan bruges som betaling, og alle transaktioner registreres på en offentligt tilgængelig database kaldet blockchain.

Der findes omkring 18,6 millioner bitcoins. De bliver skabt af avancerede computere, og der kan maksimalt blive udviklet 21 millioner styk.

/ritzau/Reuters