Så længe floderne bruser ubønhørligt gennem de enorme vandkraftværker i Sichuan-provinsen i Kina, er problemet ikke så præsent.

Men når regnsæsonen ebber ud til efteråret, så står problemet klart. De enorme klimaomkostninger, der er forbundet med at drive såkaldte Bitcoin-miner, stiger markant, når den vedvarende energi aftager. Nu har den kinesiske regering sagt stop, og hundreder af milliarder af dollar er forduftet.

»Der har været enorme prisstigninger i 2021, som nu er annulleret,« siger Bitcoin-ekspert og forsker på IT-Universitetet Jonas Valbjørn Andersen.

Han forklarer, at der er flere årsager til det betragtelige Bitcoin-kursfald på mere end 30 procent den seneste måned. Den ene årsag skal findes i den monstrøse elregning, Bitcoin-spekulanterne efterlader hvert år.

Ifølge Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, der overvåger det globale computernetværks nuværende forbrug af strøm, ville Bitcoin indskrive sig på en 33.-plads, hvis kryptovalutaen var et land.

Strømforbruget for at holde Bitcoin online er større end Hollands samlede elforbrug. Det nuværende forbrug af strøm løber således op i 117 terawatttimer i løbet af et år.

Derfor betyder det virkelig noget, når elprisen er lav. Og Bitcoin-mineselskaber jagter således den billige strøm fra vandkraftværkerne i Sichuan-provinsen.

»Vi er som bier, der jagter blomster,« siger bestyrelsesformand i Sichuan Duo Technology Tan Wanlong til Time Magazine.

Endeløse rækker af computere holder Bitcoin-valutaen online. Arkivfoto Foto: LARS HAGBERG Vis mere Endeløse rækker af computere holder Bitcoin-valutaen online. Arkivfoto Foto: LARS HAGBERG

Ny forskning viser, at hele 75 procent af verdens Bitcoin-minekapacitet hører hjemme i Kina.

Nær de gigantiske vandkraftværker i Sichuan-provinsen står der opført endeløse rækker af computere. De er forbundet og laver komplicerede matematiske beregninger, der sørger for at holde hele Bitcoin-systemet kørende. Vandkraftværkerne giver både strøm og nedkøling.

Men computerne genererer også et gigantisk CO2-udslip, når floderne stopper med at bruse efter regnsæsonen og elektriciteten i stedet laves med kulkraft. Det rimer rigtig dårligt med Kinas nylige ambition om at være CO2-neutral i 2060.

Det blev seneste slået fast med syvtommersøm, da den kinesiske regering sidst i maj meldte ud, at man vil ‘slå ned på Bitcoin-minedrift og handelsaktivitet.’

Et nyt enormt vandkraftværk er under opførelse i Yunnan-provinsen i Kina. Foto: STR Vis mere Et nyt enormt vandkraftværk er under opførelse i Yunnan-provinsen i Kina. Foto: STR

Det er dog ikke kun klimamål, der er årsagen til, at Kina vil begrænse Bitcoin-handlen.

Jonas Valbjørn Andersen kalder Kinas motivation et sammensurium af storpolitik, økonomi og klimamål.

»Kina har over foråret kørt en prototype på en krypto-yuan, så de nu har en kryptoversion af deres egen valuta. For kineserne er der en agenda i at håndhæve deres finansielle suverænitet,« siger han.

Den kinesiske regering vil derfor meget gerne lokke spekulanterne til at købe landets egen digitale penge.

Bitcoin-eksperten forklarer, at en krypto-yuan giver regimet i Beijing mulighed for at se og kontrollere alle transaktioner i den valuta.

Det er ifølge eksperten også baggrunden for, at den kinesiske regering i maj lukkede ned for, at bankerne må udbyde services, der involverer fremmed kryptovaluta, herunder Bitcoin.

Allerede i 2019 blev det ulovligt for menige kinesere at udføre transaktioner i udenlandsk kryptovaluta, fortæller Jonas Valbjørn Andersen.

Den kinesiske regerings nylige politik har rystet Bitcoin-spekulanterne. Det ses tydeligt på valutakursen, der alene fredag er faldet med yderligere otte procent.

Det samlede tab af Bitcoin-værdi den seneste måned beløber sig i skrivende stund til 263 milliarder dollar, svarende til 1.614 milliarder kroner.

Billedet her er fra en Bitcoin-mine i Sichuan. Arkivfoto 2016 Foto: LIU XINGZHE/CHINAFILE Vis mere Billedet her er fra en Bitcoin-mine i Sichuan. Arkivfoto 2016 Foto: LIU XINGZHE/CHINAFILE

Der er dog ifølge Jonas Valbjørn Andersen ikke grund til at antage, at Bitcoin bliver lagt i graven. Han fremhæver eksempelvis, at e-handelstjenesten PayPal har blåstemplet betalinger med Bitcoin.

Og så forventer eksperten, at Bitcoin-markedet ændrer sig til, at der sker færre, men større transaktioner.

Det vil i det mindste have den positive effekt, at computerne bag kryptovalutaen skal arbejde mindre hårdt, lyder det fra forskeren.

»Det vil mindske det problem, at Bitcoin bare sluger så ekstremt meget strøm,« siger Jonas Valbjørn Andersen.

Siden det kinesiske regime 18. maj meldte ud, at kryptovaluta ikke vil kunne anvendes ved transaktioner, er det forventede årlige strømforbrug fra Bitcoin-miner faldet fra 133 terawatttimer til det nuværende niveau på 117.