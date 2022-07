Lyt til artiklen

En 71-årig kvinde kom for tæt på bisonen, der ikke var interesseret i kontakt.

Kvinden, der besøgte Yellowstone National Park i Wyoming, nærmede sig en bison i nationalparken.

Det møde resulterede i, at bisonen angreb kvinden. Det skriver BBC.

Den 71-årig kvinde blev efterfølgende bragt til hospitalet, men hun var uden for livsfare.

Men hændelsen med kvinden og bisonen er langt fra enkeltstående.

Angrebet kommer få dage efter, at der er dukket en video op, hvor en anden bison angriber en mand i en nationalpark.

En 34-årig mand fra Pennsylvania og hans familie gik en tur i parken, hvor en bison blev arrig over deres tilstedeværelse.

Videoen viser, at manden lige præcis når at flytte sit barn væk fra bisonens retning, før han selv bliver angrebet.

Du kan se videoen herunder, som er bragt af CBS Eveing News.

BISON ATTACK: Officials in Yellowstone National Park are investigating a terrifying incident when a man and his son were tossed by a wild bison. Officials say they got too close to the male animal and it charged at them. pic.twitter.com/jeffFgxZTf — CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 29, 2022

Manden blev efterfølgende behandlet på et nærliggende hospital i Idaho for en overfladisk skade på armen.

Personalet i Yellowstone National Park har adskellige gange advaret om, at man ikke må komme for tæt på bisoner i parken.

Bisoner kan nå en hastighed op til 48 kilometer i timen og kan veje op mod 900 kilo.

Vagter i Yellowstone National Park råder til, at man holder sig mindst 23 meter væk fra de vilde bisoner på alle tidspunkter.

Der er omkring 5.000 bisoner i Yellowstone National Park i USA.