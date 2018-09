Da soul-dronningen Aretha Franklin blev stedt til hvile fredag, var det ikke kun den afdøde sangerinde, der løb med opmærksomheden.

Også ceremoniens biskop, Charles H. Ellis lll, vakte opsigt.

Biskoppen er nemlig kommet ud i et gigantisk stormvejr på de sociale medier efter begravelsen. Under ceremonien havde han nemlig et endog meget fast greb om Ariana Grande.

På billederne fra begivenheden ser det unægteligt ud som om han klemmer hendes ene bryst, og det er faldet en del seere for - nå ja - brystet.

Foto: TANNEN MAURY Vis mere Foto: TANNEN MAURY

Et kæmpe opbud af stjerner inden for både musik og politik var med, da den legendariske sangerinde Aretha Franklin blev bisat i den amerikanske by Detroit.

Men det var det kram, som biskoppen gav Ariana Grande, der løb med opmærksomheden på de sociale medier. Her raser brugerne over biskoppen, som mange mener havde et helt upassende tag på den unge sangerinde.

This is disgusting. We’ve made a society where a man feels privileged enough to grope a woman while BEING RECORDED AT A FUNERAL. #RespectAriana and stop this male privilege, she was actively trying to get his hands off her but nope. This is rediculous pic.twitter.com/4nbB0Cgr9i — Nicki Riv (@Nicki_Riv) September 1, 2018

I don’t care what you think about Ariana Grande, her music or her dress. This is wrong. That bishop’s hand should not be on her breast: I just saw this because I’ve been working and not watching pic.twitter.com/ixVhgYBJTN — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) September 1, 2018

Den megen vrede har efterfølgende fået biskoppen til at undskylde.

Til BBC siger han:

»Det har aldrig været min mening at røre ved nogen kvindes bryst. Måske krydsede jeg grænsen. Måske var jeg for venlig eller familiær. Men igen, jeg undskylder.«

Den 76-årige Franklin døde 16. august af kræft.