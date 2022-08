Lyt til artiklen

Kendishvalrossen Freya formår at trække overskrifter denne sommer.

Hvalrossen har nemlig tiltrukket sig en del opmærksomhed, når den solede sig på både i havnen i Oslo.

Men nu er det kontakten fra nysgerrige badegæster, der har fået biologen Rune Aae op i det røde felt.

»Hvis hun beslutter sig for at bruge sine muskler, så går det amok. Folk skal ikke bade med Freya. Så enkelt er det,« siger han til det norske medie Dagbladet.

Hvalrossen Freya har lagt sig på en båd i Frognerkilen. Foto: Tor Erik Schrøder Vis mere Hvalrossen Freya har lagt sig på en båd i Frognerkilen. Foto: Tor Erik Schrøder

Mediet har bragt billeder og videoer, hvor man kan se, at folk kommer meget tæt på hvalrossen. Og det er ikke helt ufarligt.

Biolog Rune Aae forklarer, at hvalrossen kan trække folk under vandet, hvis hun synes, det er sjovt.

Han beskriver det som at lege med en tyr på 600 kilo. Og det er heller ikke helt ved siden af.

Hvalrossen Freya vejer nemlig 600 kilo, og derfor frygter biologen, at det kan ende med en ulykke, hvis folk kommer for tæt på. Og hvis det ender med en ulykke, så vil Freya formentlig blive aflivet.

Hvalrossen på vej op i en båd i havnen i Oslo. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Hvalrossen på vej op i en båd i havnen i Oslo. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB/Ritzau Scanpix

»For at kunne aflive den skal den udgøre en fare for liv og helbred. Derfor er det så vigtigt, at folk holder afstand for ikke at fremprovokere farlige situationer.«

»Når vilde dyr føler sig truet, kan de angribe,« skrev Fiskeridirektoratet i Norge i slutningen af juli.

Hvis det besluttes, at Freya skal aflives, vil beslutningen blive taget af Fiskeridirektoratet i forbindelse med en dyrlæge fra Havforskningsinstituttet.