Hvalrossen Freya har denne sommer fået en masse opmærksomhed på grund af sin færd rundt i norske havne, hvor den har møvet sig op på både for at slikke sol.

Men Freya har fået alt for meget opmærksomhed, mener den norske biolog Per Espen Fjeld.

Og faktisk burde Freya skydes, siger han mandag i en kronik i NRK Ytring.

Den 600 kilo tunge hvalros lagde sidste uge blandt andet sin rute forbi Oslofjord, hvor en bådejer fik et chok, da bådforeningen ringede og sagde, at Freya var gået ombord på hans båd. Og at den var smadret.

Flere både er ødelagt, og det er ikke kun fartøjer, der har måttet lade livet i Freyas hærgen.

En video, som det norske medie VG har offentliggjort, viser, at Freya angriber en svane. Og et vidne har fortalt, at svanen døde af angrebet.

Freya blev sidst set søndag i Snarøykilen, hvor den lå i en lille båd. I den forbindelse fortalte Fiskeridirektoratet, at det ikke var nødvendigt at fjerne hvalrossen.

Men det er biolog Per Espen Fjeld altså ikke enig i.

Tværtimod mener han, at det er det eneste fornuftige at aflive den.

Ifølge ham er der blevet skabt en såkaldt ‘Bambi-effekt’ omkring hvalrossen, som betyder, at folk har ondt af den.

»Vi afliver hele tiden andre fredede arter, uden at det gør noget. Omstændighederne omkring den her hvalros er fuldstændig blæst ud af proportioner. Vi glemmer at bekymre os om de tusindvis af hvalrosser, der lever i Arktis,« lyder det i Per Espen Fjelds kronik.

Det eneste positive ved opmærksomheden, mener han, er, at vi bliver mere bevidste om dyr og natur generelt.

Størstedelen af hvalrosserne i norske farvande findes på Svalbard og de frosne dele af Barentshavet.

Og det er de 5-6.000 hvalrosser, man burde bekymre sig om i stedet for Freya, mener biologen.

Han skriver i kronikken, at han ikke er sikker på, hvor stor skaden er, men at hvalrossen under alle omstændigheder har kostet samfundet mere, end den er værd.

Den har formentlig kostet samfundet flere hundrede tusinde kroner, siger han.