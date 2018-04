I januar fik en mandlig personbilchauffør et epileptisk anfald, hvorefter han kørte direkte ind i en menneskemængde på strandpromenaden på Copacabana i Rio de Janeiro i Brasilien.

Et kun otte måneder gammelt spædbarn omkom og yderligere 15 personer kom til skade i ulykken.

En af de alvorligt sårede var den australske statsborger Daniel Marcos Philips, men de brasilianske myndigheder havde ingen dokumenter, der påviste, at han var rejst ind i landet.

Derfor tog de kontakt til de australske myndigheder via Interpol. Og her kom en interessant afsløring.

Daniel Marcos Philips rigtige navn er Christopher John Gott, og han har været på flugt fra de australske myndigheder i 22 år. Den tidligere skolelærer blev anholdt i 1992 og idømt seks års fængsel for 17 tilfælde af pædofili. Han blev prøveløsladt to år senere, og derefter forsvandt han fra jordens overflade - indtil nu. Det skriver The Australian.

Flere kom alvorligt til skade i ulykken, hvor en mand kørte direkte ind i en menneskemængde på stranden, da han blev ramt af et epileptisk anfald. Foto: CARL DE SOUZA Flere kom alvorligt til skade i ulykken, hvor en mand kørte direkte ind i en menneskemængde på stranden, da han blev ramt af et epileptisk anfald. Foto: CARL DE SOUZA

Christopher John Gott pådrog sig alvorlige hjerneskader, ligger i koma og lægerne forventer ikke, at han vågner, hvorfor det slet ikke er sikkert, at de australske myndigheder kan få ham udleveret,

»Siden hændelse i Brasilien har vi været i dialog med internationale myndigheder for at undersøge muligheden for at få ham udleveret. Vi vil fortsat holde øje med situationen og overveje at handle alt efter, hvordan hans helbredsmæssige tilstand udvikler sig«, siger en talsmand fra politiet i Australien.

Derudover vil politiet fra den australske delstat Victoria gerne tale med Christopher John Gott, da han er efterlyst i forbindelse med en blufærdighedskrænkelse, der stammer tilbage fra 1983. da han var skolelærer.