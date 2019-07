De havde set sig selv som chauffører af en rød Corvette, og de havde midlerne til at få ejeren til at give dem nøglerne: to AK-47 rifler!

De to mænd var ved at stjæle en Corvette på en parkeringsplads foran en malerforretning i Florida i tirsdags.

Men de havde ikke regnet med, at chaufføren af Corvetten, en pensioneret betjent, pludselig viste sit politiskilt – så de tog benene på nakken.

Da sportsbilen pludselig kørte ind ved malerforretningen i Lakeland, rendte de to maskerede mænd op til den, mens de viste deres rifler og skreg.

»Vi så det hele, og det var skræmmende,« sagde Sally Crisp, der arbejder hos malerfirmaet, til Fox 13 News.

»De tog endda riflen og hamrede den på glasset for at få herren til at stige ud af bilen.«

På det tidspunkt fik de to biltyve en overraskelse. Det skriver New York Post.

Chaufføren havde sin pengepung fremme, da han var klar til at komme ind i butikken og betale, og da han åbnede den, var hans politiskilt pludseligt synligt. Det så de to biltyve – og så stak de af.

Politiet i Lakeland oplyser, at ingen kom til skade ved hændelsen. Men de er stadig på udkig efter de to biltyve.

Sally Crisp og hendes medarbejder var begge chokerede over oplevelsen:

»Det kunne være blevet den værste dag overhovedet, men vi var meget heldige med, at den endte, som den gjorde,« siger hun.