De var gift i seks år, før det gik galt.

Siden har de ligget i en bitter skilsmisse-strid, som nu er endt med, at en Biltemaarving skal betale flere hundredtusinder til sin eksmand. I flere år.

Det skriver The Telegraph.

Den 33-årige svenske forretningskvinde Louise Bäckström – der ifølge DailyMail menes at være god for mere end to milliarder kroner – er eneste barnebarn til detailkæden Biltemas ejer og stifter, Sten-Åke Lindholm, som har udpeget hendes som arving.

Efter ægteskabet til Martin Wennberg faldt fra hinanden, har de to ligget i en bitter strid om penge – og nu er der faldet en afgørelse i sagen ved en britisk familiedomstol, da de har bopæl i Storbritannien.

Eksmanden havde ønsket sig en økonomisk pakke til en værdi af mere end 345 millioner kroner, men det fik han ikke tilkendt.

Det betyder dog ikke, at han gik tomhændet derfra.

Louise Bäckström blev af dommeren dømt til at betale Martin Wennberg omkring 56 millioner kroner i overensstemmelse med deres ægtepagt.

Derudover skal hun ifølge The Telegraph også betale ham lidt mere end 500.000 kroner hvert år i seks år i leveomkostninger.

»Under alle omstændigheder var levestandarden for denne familie, før ægteskabets sammenbrud, ekstremt høj,« sagde dommeren Leslie Samuels:

»Parterne nød London-ejendomme af høj værdi, dyre ferier, ubegrænsede rejsemuligheder og i det hele taget det bedste, som penge kan købe.«

Ifølge Mirror blev de nu tidligere par gift i 2015, mens de blev separeret i 2021.