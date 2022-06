Lyt til artiklen

Salget af biler i Rusland er styrtdykket som følge af krigen i Ukraine – og de benhårde vestlige sanktioner.

I maj ramte bilindustrien det laveste niveau i 16 år og gik ned med yderligere 84 procent.

Nyhedsbureauet Bloomberg skriver, at der i forrige måned kun blev solgt 25.000 biler på det russiske marked, hvilket ifølge Association of European Businesses kun er lige over en tiendedel af det normale topniveau.

De russiske bilproducenter er ligeledes hårdt ramt af mangel på komponenter, hvilket gør det svært overhovedet at få bygget nye biler, da der mangler udenlandske komponenter.

De biler, der bliver solgt i øjeblikket, er dem, der i forvejen var på lager.

Situationen er måske ikke helt i tråd med udenrigsminister Sergej Lavrovs udmelding forleden, hvor han proklamerede, at de vestlige sanktioner ikke ville komme til at påvirke det russiske budget.

Kun to ud af 20 bilfabrikker har stadig åbent i Rusland. En lokal og en kinesisk.

Samtidig har den russiske stat overtaget flere af de fabrikker, som er blevet forladt af de store udenlandske bilproducenter, der har forladt landet og stoppet deres handel i og med Rusland.

Håbet er nu at kunne producere nogle skrabede modeller af biler, der blandt vil mangle de importerede sikkerheds- og emissionsteknologier. Det drejer sig blandt andet om den populære Moskvitch-type.