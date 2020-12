Donald Trump og Boris Johnsons forhandlere er ifølge amerikanerne 'meget tæt på' at indgå en såkaldt minihandelsaftale, der blandt andet vil omhandle skotsk whisky.

Aftalen ses som en forløber for den bredere handelsaftale, som briterne har håbet på lige siden Brexit-afstemningen.

Siden oktober 2019 har USA lagt 25 procent toldafgift på skotsk whisky. Det har ifølge de skotske producenter betydet mindst 25 procent nedgang i salget.

»Den amerikanske afgift er et større problem for vores branche end covid-19, fordi vi frygter at miste markedsandele på den lange bane, og det vil tage mange år at vinde dem tilbage,« siger Karen Betts, direktør for de skotske whiskyproducenter (SWA), til et britisk parlamentsudvalg.

Skotland eksporterer for 4,9 milliarder pund (cirka 44 milliarder kroner) whisky hvert år, og cirka 25 procent går til USA. Men salget er faldet kraftigt det sidste år.

Toldmuren blev rejst af Donald Trump i forbindelse med en handelskrig mellem USA og EU, der hovedsageligt drejede sig om amerikanske Boeing og europæiske Airbus. Baggrunden var ulovlig amerikansk statsstøtte til Boeing.

Briterne lod forleden forstå, at de ophæver de tariffer på Boeing, som man i EU indførte i november 2019. Selv om det ikke er direkte relateret, så er briternes fremstrakte hånd givetvis et forsøg på at få sikret en handelsaftale mellem USA og Storbritannien, før Donald Trump forlader embedet til januar. Det er samtidig en torn i øjet på EU.

»En aftale er meget, meget tæt på at være virkelighed. Det er et spørgsmål om tid, og den har vi ikke meget af tilbage under den nuværende administration,« sagde USA's chefforhandler, Robert Lighthizer, på BBC torsdag.

Et springende punkt i forhandlingerne har været, hvorvidt Storbritannien skal tillade amerikanske standarder på fødevarer, hvilket bl.a. vil betyde klorbehandlede kyllinger og hormonbehandlet oksekød – noget Storbritannien indtil nu har fastslået, at man ikke vil acceptere.

»Selvfølgelig har USA brug for adgang til det britiske marked for fødevarer. Det er for os en vigtig del af aftalen. Det er vigtigt, at begge parter får noget ud af det,« sagde Robert Lighthizer

En mini-aftale vil kun være en forløber for den 'store aftale', som Donald Trump har lovet Boris Johnson i årevis, og som Johnson har lovet vælgerne. Det er dog tvivlsomt, om den kan nå at blive til noget, inden Trump forlader posten.

For Boris Johnson er der både symbolik og politisk teater i en aftale med USA, umiddelbart før Storbritannien forlader EU ved årets udgang, og mens forhandlingerne med EU endnu er i gang.

Men for skotterne er en whisky-aftale helt afgørende. Mere end 11.000 skotter er ansat i branchen.

Forhandlingerne mellem EU og Storbritannien er stadig i gang her 14 dage før den endelige skæringsdag. EU's kommissionsformand, Ursula von der Leyen, har meldt om en positiv stemning i forhandlingerne. Hun siger, at hun tror på en sidsteøjebliksaftale.

Boris Johnson siger, at 'no deal' fortsat er mest sandsynligt. Han har sendt parlamentet på juleferie, men parlamentarikerne er blevet informeret om, at de med kort varsel kan indkaldes igen. Både EU og Storbritanniens parlament skal ratificere en aftale før nytår, hvis 'no deal' skal undgås.