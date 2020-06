Adskillige demonstrationer er i gang over hele verden denne weekend i protest mod racisme og politivold.

Fra Sydney i Australien til London i Storbritannien er titusindvis af demonstranter lørdag gået på gaden for at vise deres modstand mod racisme og politivold.

Vreden er blusset op over det meste af verden, efter at en video har vist politiets behandling af den 46-årige George Floyd under en anholdelse den 25. maj i Minneapolis i USA.

Han døde, efter at en betjent havde presset sit knæ mod hans hals i næsten ni minutter. Floyd sagde flere gange, at han ikke kunne trække vejret.

- Tiden er inde til at brænde den institutionelle racisme ned, råbte en af talerne udenfor parlamentet i London i en megafon, mens tusinder stemte i med slagord og råb.

Demonstranterne trodser mange steder myndighedernes advarsler om at holde afstand for at forhindre, at coronasmitten breder sig.

Også i USA gør en lang række byer lørdag klar til massive demonstrationer, herunder i Washington og New York.

Søndag er der blandt andet demonstration udenfor den amerikanske ambassade i København.

/ritzau/