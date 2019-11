Venedig var tirsdag ramt af en tidevandsbølge, der har skabt den største oversvømmelse i årtier.

En usædvanligt stor tidevandsbølge ramte tirsdag den italienske by Venedig, som står under vand.

Turister måtte vade igennem de oversvømmede gader i den historiske by for at søge ly fra højvandet, der blandt andet skabte bølgegang på Markuspladsen.

Byens borgmester har erklæret katastrofetilstand. Tidevandet toppede ifølge lokale myndigheder ved 187 centimeter over normalen tirsdag aften.

Det er blot syv centimeter under den over 50 år gamle rekord på 194 centimeter fra 1966.

/ritzau/