Fredag har unge over det meste af verden deltaget i demonstrationer i kampen for et bedre klima.

Inspireret af den svenske 16-årige skolepige Greta Thunberg, der hver fredag skolestrejker for klimaet, har unge i de fleste dele af verden fredag strejket for klimaet.

Borgere fra mere end 89 lande gik på gaderne i mere end 1000 byer under bevægelsen "FridaysForFuture".

Se billeder fra en række af demonstrationerne her.

/ritzau/