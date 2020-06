Mens protester om racemæssig ulighed fylder i USA, blev afskaffelsen af slaveri markeret på Juneteenth.

Tusindvis af amerikanere var fredag på gaden over hele USA for at markere den særlige helligdag Juneteenth.

Navnet Juneteenth er en sammentrækning af ordene juni og den 19. på engelsk - June og Nineteenth. Det refererer til den 19. juni 1865, hvor enden på slaveri i USA endeligt blev annonceret.

I år falder markeringen af dagen sammen med igangværende protester mod racemæssig ulighed og politivold i USA.

Juneteenth er på føderalt plan ikke en officiel helligdag i USA. I mange delstater betragtes den dog som en helligdag.

Her kan du se, hvordan amerikanerne markerede den særlige dag.

/ritzau/