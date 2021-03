For ti år siden skabte en tsunami et radioaktivt udslip fra atomkraftværket i Fukushima-regionen i Japan.

Torsdag er det ti år siden, at Japans nordøstlige kyst blev ramt af en tsunami den 11. marts 2011 forårsaget af et kraftigt jordskælv.

Tsunamien udslettede flere end 260 byer og skyllede også ind over Fukushima -atomkraftværket, så tre af værkets reaktorer nedsmeltede.

Det medførte et radioaktivt udslip, og flere end 100.000 indbyggere blev evakueret fra deres hjem i regionen for at undgå at blive udsat for radioaktivitet.

Få beboere har ti år efter ulykken vendt hjem til de genåbnede områder, mens flere lukkede byer henligger med mennesketomme gader.

