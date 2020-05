En demonstrant i Washington D.C. bærer et skilt med teksten Jeg kan ikke trække vejret under en march på Pennsylvania Avenue på vej mod Det Hvide Hus fredag. Den brutale anholdelse af George Floyd blev optaget på en mobiltelefon, og på optagelserne kan man flere gange høre ham sige, at han ikke kan få luft. Ordnene I can't breath er hurtigt blevet slagord mod politivold i USA. Jonathan Ernst/Reuters