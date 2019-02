Venezuelanske soldater og oppositionstilhængere stødte lørdag sammen på broen Francisco de Paula Santander.

285 mennesker meldes ifølge colombianske myndighederne såret på broen Francisco de Paula Santander, der forbinder Ureña i Venezuela og Cúcuta i Colombia, lørdag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Via broen forsøger den venezuelanske oppositions selvudråbte præsident, Juan Guaidó, og frivillige at bringe nødhjælp fra USA ind i det kriseramte land. Men Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, nægter at tage imod nødhjælpen.

Situationen på broen er højspændt, og billeder viser lastbiler med medicin og mad, der bliver stukket i brand af venezuelanske sikkerhedsstyrker.

/ritzau/