Millioner var søndag på gaden i New York for at deltage i eller overvære historisk stor pride-parade.

New Yorks gader var natten til mandag dansk tid forvandlet til et hav af regnbueflag, da en historisk stor pride-parade bevægede sig gennem byen.

150.000 deltog i selve paraden, mens op mod fire millioner mennesker så til fra sidelinjen.

Her kan du se en række af de bedste billeder fra den enorme begivenhed, der i 2021 rykker til København og Malmø.

/ritzau/