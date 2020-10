Snorlige rækker af soldater, taler og et ballistisk missil dannede rammen for Nordkoreas militærparade lørdag.

Nordkorea markerede lørdag det nordkoreanske kommunistpartis 75-års fødselsdag med en stor militærparade i hovedstaden Pyongyang.

Her blev blandt andet et nyt interkontinentalt ballistisk missil præsenteret. Et missil, eksperter efterfølgende har beskrevet som det største af sin slags i verden.

Se billeder fra den enorme parade her.

/ritzau/