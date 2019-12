Millioner af briter valfarter til valgstederne - inklusive partilederne - for at sammensætte et nyt parlament.

Torsdag valfarter millioner af briter til valgsteder, når det skal afgøres, hvem Storbritanniens næste premierminister skal være.

Også partilederne har været forbi deres lokale valgsteder for at afgive deres stemme.

Ikke usædvanligt har den siddende premierminister, Boris Johnson, trukket opmærksomhed, da han tog sin hund, Dilyn, med til valgstedet og gav den et smækkys i hovedet.

Det er tredje gang på fem år, at Storbritannien afholder parlamentsvalg, og det bliver af britisk presse kaldt "generationens vigtigste valg", hvor brexit har været ubetinget det største emne i valgkampen.

Valglokalerne åbnede klokken 08 dansk tid og lukker klokken 23.

