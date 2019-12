Frivillige brandmænd forsøger at stoppe ilden for at sprede sig yderligere ved blandt andet at spule den tørre beplantning nær brandene. Mange tusind brandmænd deltager i kampen mod flammerne, der har kostet indtil flere menneskeliv. Blandt andre mistede en 28-årig brandmand livet mandag, da en ildtornado i området Upper Murray øst for hovedstaden, Canberra, fik fat i den otte ton tunge brandbil, han kørte i, og kastede den om på taget. Saeed Khan/Ritzau Scanpix