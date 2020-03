I Italien, der er det land, som er hårdest ramt af coronavirus efter Kina, forsøger borgerne at holde humøret oppe ved at mødes fra deres altaner og vindueskarme for at synge sammen. Her ses en mand på sin altan i søndags på den sjette dag i den italienske nedlukning. Fænomenet har også bredt sig til flere steder i Danmark. Daniele Mascolo/Reuters