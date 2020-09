Det er et halvt år siden, Verdenssundhedsorganisationen erklærede coronavirusset for at være en pandemi.

Fredag er det præcis seks måneder siden, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kategoriserede coronaudbruddet som en pandemi.

I Europa er smitten blusset op efter sommeren, og over hele verden kæmper regeringer og myndigheder stadig med at holde coronasmitten nede.

De seneste seks måneder har budt på en ny virkelighed for millioner af mennesker verden over.

/ritzau/