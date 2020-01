Militæret vil sende fly og skibe for at hjælpe til med at evakuere de tusinder af mennesker, der opholder sig i de brandhærgede områder på sydøstkysten ifølge Reuters. Militæret hjælper både med redningsarbejdet, men også med at bringe forsyninger til områder berørt af brande i Australien. Helen Frank/Ritzau Scanpix