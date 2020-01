Med kun få timer tilbage af EU-medlemskabet fejrer nogle briter det kommende brexit, mens andre sørger.

I Bruxelles sløjfes Union Jack fra flagstængerne, og i London fejrer tilhængerne af brexit, at skilsmissen fra EU nu langt om længe bliver virkelighed.

Tusinder af EU-modstandere er samlet i London og flere andre byer, hvor de tæller timerne og minutterne, til Storbritannien udtræder af EU.

52 procent af de britiske vælgere sagde ja til at forlade EU, da spørgsmålet var til folkeafstemning i juni 2016.

Siden fulgte lange og komplekse forhandlinger i Bruxelles, som efter mere end tre et halvt år har ført til, at fredag er afskedens dag for EU og briterne.

/ritzau/