For første gang under pandemi blev der holdt en stor koncert i Spanien, som kan bane vejen for flere.

5000 mennesker var lørdag aften samlet til en koncert i Barcelona med indiebandet "Love of Lesbian".

Arrangementet var et forsøg for at se, om lignende arrangementer kan afholdes fremover under coronapandemien.

Inden koncerten var alle deltagere blev testet med en lyntest. Der var ingen krav om afstand til koncerten, men man skulle bære mundbind.

/ritzau/